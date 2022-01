Allein in Wien schon 1000 Schulklassen gesperrt?

Kinder von Mehrfach-Quarantäne betroffen

Zudem soll es Volksschulstandorte in der Stadt geben, an denen mehr als die Hälfte der Klassen betroffen sind. Die Schulen sind dennoch weiterhin offen. Für einige Klassen wurde in den zwei Wochen sogar bereits eine Mehrfach-Quarantäne Realität. Sprich Kinder, die in die Klassen zurückkehrten, mussten bald darauf aufgrund neuer Erkrankungsfälle erneut heimgeschickt werden.