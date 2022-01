„OlliOlli World“ im großen Cinematic-Trailer

Roll7 und Private Division stellen im Vorfeld des Starts ihres neuen Skateboard-Actionspiels „OlliOlli World“ am 8. Februar im Cinematic-Trailer die Helden des Spiels näher vor. In „OlliOlli World“ verschlägt es die Spieler in die Welt Radlandia, in der sie sich mit coolen Stunts beschäftigen und sich auf die Suche nach sagenhaften Skater-Gottheiten machen. Das bunte Actionspiel erscheint für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie die Nintendo Switch.