Schüler aus Niederösterreich mit WC-Verbot belegt!

Für Riesenwirbel sorgen derzeit „pädagogische Maßnahmen“ einzelner Lehrkräfte in St. Valentin im niederösterreichischen Bezirk Amstetten: In der Innovativen Mittelschule dürfen vier Burschen in den Pausen nicht die Toilette aufsuchen. Wegen Verschmutzungen der Toiletten wäre dies notwendig, heißt es. Die Bildungsdirektion Niederösterreich prüft den Fall.