Schönbrunn: Freude und Sorge nach Giraffen-Geburt

Erster Nachwuchs für „Fleur“

„Für ,Fleur‘ ist es der erste Nachwuchs. Bei unerfahrenen Müttern kommt es leider auch in der Wildbahn oft vor, dass sie mit der Aufzucht überfordert sind. Gerade bei Erstgebärenden gibt es leider nie eine Garantie, dass von Beginn an alles gut geht“, so Dungl weiter.