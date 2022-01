Fast 100.000 Euro mit Krypto-Geld in Sand gesetzt

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land wurde am 15. Juni 2021 von unbekannten Tätern über eine Nachricht auf seinem Handy dazu überredet, in eine Kryptowährung zu investieren. In der Folge überwies der Mann insgesamt einen fünfstelligen Eurobetrag in etwa 100 einzelnen Überweisungen an drei verschiedene Konten. In einer weiteren App wurden die Überweisungen im jeweiligen Wert in Euro gutgeschrieben.