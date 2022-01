Eltern fordern Demo-Sperre vor den Schulen

Waren in der Vergangenheit bereits Impfstraßen, Teststationen oder auch Gesundheitseinrichtungen Ziel so mancher Corona-Demonstrationen, scheinen nun teilweise auch Bildungseinrichtungen in den Fokus geraten zu sein. So kam es neben dem Vorfall in Oberösterreich auch zu einer Kundgebung vor einer Volksschule in der Steiermark.