Alma Hasun: „Ich hab’s gern gschmeidig“

„Krone“:Sie haben mich zum Eislaufen eingeladen. Ich bin beeindruckt, Sie drehen ja Pirouetten!

Alma Hasun: Es hat mir immer schon großen Spaß gemacht, bin schon als Kind gerne am zugefrorenen Neusiedler See gelaufen. Aber jetzt haben wir am Theater in der Josefstadt „Anna Karenina“ geprobt, und da haben wir einen Kunsteisbelag auf der Bühne, auf dem ich eislaufe. Da habe ich dann wieder intensiver zu üben begonnen.