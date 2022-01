Das Sitzen im Büro soll gesünder werden

Investoren gesucht

Geben wird es den Bürodrehsessel mit Hüftschwung via Bergardi-Onlineshop. „Wir möchten ihn aber auch bei ausgesuchten Möbelhändlern platzieren“, sagt Thomas Riegler, Sprecher des dreiköpfigen Start-ups mit Sitz in Linz. Im Endspurt zur Serienproduktion sucht Bergardi noch Investoren. Weitere Modelle sind bereits in Planung. „Sie werden dank Sensorik auch smart sein“, lässt Geschäftsführer Markus Franz-Riegler in die Zukunft schauen.