Herminator: Kaiserschmarrn aus Alligator-Eiern

„Krone“-Sportchef Peter Frauneder und „Blick“-ChefreporterMarcel Perren kennen sich seit den 90er-Jahren. Gemeinsam haben sie den Skizirkus über Jahrzehnte begleitet. Was übrig bleibt? Dutzende exklusive Erlebnisse mit den Skistars der Vergangenheit und Gegenwart. Auch Hermann Maier prägte die Laufbahn beider Journalisten. Perren erinnert sich an ein Treffen mit dem „Herminator“ in Seebichl, wo Hermann Maier im Dschungelcamp-Fieber gewesen ist. Prädikat: Sehenswert!