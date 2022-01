Steht auch Strebinger kurz vor Rapid-Abschied?

Kara verlässt Camp

Zudem steht auch Ercan Kara kurz vor dem Absprung. Der Stürmer verließ bereits in Abstimmung mit der sportlichen Leitung vorzeitig das derzeit in Belek abgehaltene Trainingslager. Der 26-jährige ÖFB-Internationale reist für finale Verhandlungen und sportmedizinische Tests zu einem möglichen neuen Arbeitgeber. Laut „RMC Sport“ und amerikanischen Medienberichten zieht es den Stürmer zu Philadelphia Union in die MLS.