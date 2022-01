Ullmann-Debüt bei Venezia-Niederlage gegen Inter

Für Maximilian Ullmann hat es bei seinem Debüt für Venezia eine Niederlage gesetzt. Der Ex-Rapidler verlor am Samstag mit seinem neuen Club in der italienischen Fußball-Serie-A im Meazza-Stadion gegen Titelverteidiger Inter Mailand mit 1:2. Thomas Henry hatte Venezia überraschend in Front gebracht (19.), Inter drehte die Partie dank Nicolo Barella (40.) und Edin Dzeko (90.).