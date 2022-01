Zwei Einbruchsdiebstähle in der Nacht auf Samstag

Am Freitag zwischen 17.30 und 23.15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Gemeinde Köttmannsdorf ein, indem sie eine Türe gewaltsam öffneten. Im Gebäude stahlen sie Bargeld in geringer Höhe und verursachten einen Gesamtschaden von Hunderten Euro.