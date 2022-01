„Wir haben das Tal der Tränen durchschritten“

In den Schauräumen und auf den Abstellflächen im Freien war mehr Platz als früher - an diese lichten Reihen gewöhnten sich im letzten Jahr Autohändler und Kunden in Oberösterreich. Der weltweite Elektronikteilemangel erhöhte die Wartezeiten und ließ Verkaufszahlen sinken. Jetzt scheint Entspannung in Sicht.