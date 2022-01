Vellach bekommt bald eine Fischtreppe

Durchlass für Fische

Heuer soll die drei Meter hohe Niederdorfer Wehr an der Vellach generalsaniert werden. „Da gibt’s massive Schäden beim Mauerwerk“, so Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik. Die Detailplanung läuft bereits. Dieser Bereich soll übrigens so ausgebaut werden, dass auch Fische, die derzeit nicht durchs Gefälle können, einen Durchlass erhalten. „Damit werten wir diesen Bereich auch ökologisch massiv auf“, ergänzt Burger. Die Schutzbaumaßnahmen sollen spätestens im Sommer starten.