„Drohungen“: Kapitel Barcelona für Dembélé beendet

Der FC Barcelona will sich ehestmöglich von Ousmane Dembélé trennen. „Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will und sich nicht für Barças Zukunftsprojekt engagiert“, sagte Sportdirektor Mateu Alemany am Donnerstag in einem auf der Club-Homepage veröffentlichten Video. Trainer Xavi hatte bereits am Vortag gewarnt, der Franzose müsse seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag verlängern. Andernfalls werde er nicht mehr für den Verein spielen.