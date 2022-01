Mädchen soll zurück in USA: Von Polizei abgeholt

Rückkehraufforderung per OGH-Bescheid

Bekannt wurde der Fall im vergangenen Mai. Der Mutter des Mädchens war ein Bescheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) zugestellt worden, wonach die Frau mit ihrem Kind in die USA zurückkehren müsse, wo ihr Ex-Mann lebt. Tue sie dies nicht, drohe ihr die behördliche Abnahme der Tochter durch einen Gerichtsvollzieher. Das Mädchen würde in diesem Fall allein in die USA zurückgebracht.