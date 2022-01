Kärnten erfüllt Asylquote zu mehr als 100 Prozent!

„Die ursprünglichen Genehmigungsbescheide haben mit Wegfall der Notwendigkeit zur Nutzung der Sirius-Halle als Asylquartier ihre Gültigkeit verloren“, kritisiert FP-Klubobmann Gernot Darmann. In Kärnten sind 629 Asylwerber in den vier Bundesquartieren in Klagenfurt, Villach, Ossiach und Finkenstein untergebracht. 1284 werden in den 46 Landesquartieren versorgt, die es in allen Kärntner Bezirken (28 Gemeinden) gibt.