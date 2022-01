Adeles Mega-Gage ++ Indonesiens neue Hauptstadt

Im heutigen „PUSH“-Magazin mit Sarah Jahn geht es unter anderem um die neue Hauptstadt, die in Indonesien erst gebaut werden muss. Außerdem: Adele zählt zu den reichsten Sängerinnen der Welt - wir verraten euch was sie alleine für ihre Shows in Las Vegas bekommt. Und es gibt diesmal Tipps, wie ihr in der Früh schneller wach werdet - ganz ohne Kaffee und richtig gesund.