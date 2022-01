Für das Klima und gegen den Leerstand im Ort

Projekte zur Belebung der Region

„Das Besondere an Leader ist jedoch die enorme Vielfalt, so gibt es in jeder Mitgliedsgemeinde positive Beispiele. Als Pregartner fällt mit sofort der Wassererlebnispark Bruckmühle ein, eines der größten Projekte. Mit dem Wassererlebnispark können wir jährlich tausende Menschen nach Pregarten locken, das wirkt sich positiv auf unsere Region aus“, berichtet er.