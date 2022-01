56 Landtagsabgeordnete im Kampf gegen Atomkraft

Sie ist ein parlamentarisches Instrument, das äußerst selten zur Anwendung kommt: In den vergangenen sechs Jahren hat es nur drei „Gemeinsame Erklärungen“ im Landtag gegeben. Jetzt, da die EU-Kommission Atomenergie als nachhaltig deklarieren möchte, greifen die Grünen erstmals in der neuen Legislaturperiode darauf zurück und hoffen, dass bei der Landtagssitzung in einer Woche das gesamte Plenum mitzieht. Denn nur wenn alle 56 Mandatare zustimmen, tritt die „Gemeinsame Erklärung“ in Kraft.