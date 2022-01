„So wie mir kann das wirklich jedem passieren“

Um ein Haar wäre der Plan des dreisten Einbrechers aufgegangen, der in einer lauen Sommernacht vergangenen Jahres in einem Gewerbegebiet nahe Tulln zuschlug. Nachdem er ein Loch ins Dach eines Sportgeschäfts geschnitten hatte, wollte er das darunter stehende teuren E-Mountainbike per Seil und Haken angeln. Es blieb schließlich beim Versuch, weil die Beute in einem Ausstellungspodest fest verankert war.