Impfpflicht: FPÖ, KPÖ, Neos in Steiermark dagegen

Am Donnerstag soll die Impfpflicht im Parlament beschlossen werden - zwei Tage zuvor sorgte das Thema auch im steirischen Landtag für Debatten. ÖVP und Grüne positionierten sich klar dafür, die FPÖ deutlich dagegen - so weit, so erwartbar. Klare Zustimmung kommt auch von der SPÖ. KPÖ und Neos lehnen die Impfpflicht hingegen ab - im Gegensatz zu den Freiheitlichen aber ohne scharfe Worte.