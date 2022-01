Perry verrät Blooms „schrecklichste Angewohnheit“

„Er lässt die Zahnseide überall liegen!“

Die Antwort der 37-Jährigen kam prompt. „Oh mein Gott, er liebt es, Zahnseide zu verwenden, was Gott sei Dank so ist, weil das sonst einfach ekelhaft ist und er hat so glänzende Zähne. Aber er lässt die Zahnseide überall liegen! Auf der Seite meines Bettes, im Auto und auf dem Küchentisch, ich denke mir dabei: ,Überall gibt es Mülleimer‘“, lachte die Sängerin