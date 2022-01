Der Arzt, dem die Linzer Sportler vertraut hatten

Sein letzter Sieg

Der in Puchenau wohnhafte Oberarzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Linzer Universitätsklinikum war einst Teamarzt beim LASK und FC Linz, betreute zahlreiche Unterhaus-Klubs - und auch die Handballer, als welcher er für Post SV Graz selbst in der Staatsliga spielte. Allen voran schlug Kleschpis’ Herz aber fürs Eishockey und die Black Wings, die er seit 1999 betreute! Am Samstag war er noch selbst dabei, als der EHC beim 3:2 über Innsbruck einen der wenigen Siege in letzter Zeit feierte. Es sollte sein letzter sein.