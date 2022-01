Wintersturm „Izzy“ legte Südosten der USA lahm

Weitere Schneefälle prognostiziert

Für Montag erwartete der CNN-Meteorologe Michael Guy 20 bis 30 Zentimeter Schnee in Städten wie Pittsburgh und Buffalo im Bundesstaat New York. Starke Winde und Überschwemmungen könne es an der Küste von Virginia bis Maine geben, sagte er zudem. In der Stadt New York könnten sich Windböen mit Geschwindigkeiten von rund 90 Kilometern pro Stunde bemerkbar machen, so die Prognose.