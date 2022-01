Jakob Pöltl will „größeren Einfluss auf das Spiel“

„Ich hatte aber auch Phasen mit kleinen Durchhängern und nehme mir für die zweite Saisonhälfte vor, dass ich noch ein bisschen konstanter gute Leistungen bringe bzw. einen größeren Einfluss auf das Spiel habe“, gab Pöltl nach 43 von 82 Partien des Grunddurchgangs in einer Aussendung seines Managements an. „Vor allem in den letzten Wochen, in denen wir wenig gewonnen haben, war ich in der Offense vielleicht nicht auffällig und aktiv genug, da hätte ich mehr machen können.“