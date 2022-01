Real-Coach Ancelotti: „Spieler sind sehr hässlich“

David Alaba hat sich seinen ersten Titel mit Real Madrid geschnappt: Die „Königlichen“ gewannen am Sonntag das Finale der Supercopa mit 2:0 gegen Athletic Bilbao! Kein Wunder also, dass Trainer Carlo Ancelotti in bester Laune war. „Die Spieler glauben nicht, dass sie hübsch sind. Und da haben sie recht. Sie sind sehr hässlich“, scherzte der Italiener.