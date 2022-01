Test-Freifahrtsschein für Geimpfte birgt Risiko

Den optimalen Schutz gibt’s in der Pandemie nicht – man kann ihm aber nahe kommen. Viele Betriebe zeigen das vor. Trotz Vollimmunisierung legen Mitarbeiter in Salzburg mancherorts zweimal pro Woche PCR-Tests ab. „Die PMU [Privatmedizinische Universität Salzburg, Anm.] schickt Dienstag und Freitag gegen 11 Uhr Leute vorbei, Stunden später kriegen wir die Resultate aufs Handy“, erklärt Salzburgs Wirtesprecher Ernst Pühringer im Zuge der „Sichere Gastfreundschaft“-Aktion der Wirtschaftskammer, wie er in seinem Hotel Hölle vorgeht.