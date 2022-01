Von Einrichtung abgelehnt: „Rauswurf vorhersehbar“

Die Sozialarbeiterin kontaktierte die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall und bat die zuständigen Ärzte um eine Helferkonferenz aufgrund der Vorfälle der vergangenen Tage bezüglich Melina. Die Wohngemeinschaft TUPO bot Melina eine Aufnahme an, diese wurde in der Mentlgasse von der Polizei aufgegriffen und erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung und Waffenbesitz. Die Polizei berichtete der Betreuerin, dass Melina bereits so viele Vorstrafen habe, dass es nach ihrem 14. Geburtstag lediglich noch eine kleine Straftat bräuchte, um sie sofort inhaftieren zu können. Die Betreuerin teilte mit, dass die Minderjährige für sie mittlerweile kaum mehr greifbar sei.