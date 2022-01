15.852 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Die meisten Neuinfektionen seit Mittwoch meldete Wien mit 4566, in Niederösterreich kamen 2354 neue Fälle hinzu, in Oberösterreich 2161. Tirol registrierte 1845 weitere Infizierte, Salzburg 1736 und die Steiermark 1626. In Kärnten wurden 711 Neuinfektionen verzeichnet, in Vorarlberg 557 und im Burgenland 296. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 1.394.599 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 1.273.884 Personen.