Die nächsten 17 Corona-Demos sind schon angemeldet

In Linz findet weiterhin täglich eine Demo statt, am Freitag, 14. Jänner, eine in Wels (mit 100 Teilnehmern) sowie in Windhaag bei Perg. Am Samstag wird durch Bad Ischl und Braunau „flaniert“, am Sonntag sind „Spaziergänge“ in Pinsdorf, Braunau, Linz, Steyr, Kirchdorf an der Krems und Ried im Innkreis angemeldet worden. In Steyr gibt es am Sonntag zwei Veranstaltungen hintereinander. Es handelt sich dabei bereits um den 54. Steyrer „Spaziergang“. Am Montag soll in St. Georgen/A. demonstriert werden und am Mittwoch in Zell/P.