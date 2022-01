KZ-Projektion bei Corona-Demo sorgt für Entrüstung

Mit höchst aggressiven Teilnehmern hat es die Polizei bei einer als „Spaziergang“ titulierten Mini-Demo von Corona-Maßnahmen-Kritikern am Mittwochabend in Niederösterreich zu tun bekommen. Neben Tritten, Bissen und Einkesselungsversuchen der Beamten sorgte vor allem eine Projektion auf die Mauer des Schlosses St. Peter in der Au am Ende der Veranstaltung für Entrüstung - nicht zuletzt seitens der Polizei, die sich mit Nachdruck von deren Inhalt distanzierte.