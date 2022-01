40% der Unter-30-Jährigen hatte nie eine Beziehung

In Österreich leben derzeit knapp 1,8 Millionen „Singles“, so das aktuelle Ergebnis der alljährlichen Parship-Bevölkerungsstudie. Das entspricht rund 29 Prozent der Bevölkerung, ein seit 2006 mehr oder weniger konstanter Wert. Erstaunlich sind aber so manche Detailzahlen der Studie: So hat etwa jeder zweite Single seit drei Jahren oder länger keine feste Beziehung: „Ein Trend, der auch europaweit zu beobachten ist und generell zunimmt, auch aufgrund des Corona-Einflusses“, so Parship-Psychologin Caroline Erb bei „Nachgefragt“ mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller.