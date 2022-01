Strolz und Schwarz sind reif für die Olympia-Kombi

Damit ist klar: Sowohl Schwarz als auch Strolz haben die Startberechtigung für die Olympia-Kombination in der Tasche. Während dem Kärntner alleine schon die Tatsache reichte, eine Abfahrt zu beenden, erfuhr Strolz 55.25 FIS-Punkte und unterbot damit bereits im ersten Anlauf die von der FIS geforderte Marke von 60 Zählern. Damit hat der Vorarlberger neben dem Slalom eine zweite Disziplin, in der er in Peking starten könnte - so er vom ÖSV für die Spiele aufgeboten wird.