Der Grund für die massiven Probleme wurde in der Lieferkette augemacht. Zwar gingen die ersten 100.000 Stück planmäßig in China weg, doch schon in Südkorea war wieder Endstation. „Die Flieger der Cargo-Unternehmen waren alle übervoll, deshalb ist es leider zu den Verzögerungen gekommen“, sagt Klaus Marcher von der Abteilung 8 (Gesundheit und Pflege) des Landes. Jetzt die gute Nachricht: Die 100.000 Lollipop-Tests sind angekommen und mit den Auslieferungen an die Kindergärten wurde bereits begonnen.