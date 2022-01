Österreich kämpft gegen „Greenwashing“

Das Vorhaben der EU-Kommission, Atomenergie und Erdgas künftig als „grüne Energieformen“ einzustufen, schlägt weiter hohe Wellen. Österreich will sich gegen die Renaissance der Atomkraft wehren: „Die Atomindustrie ist wirtschaftlich am Ende, viele Unternehmen sind nahe am oder bereits mitten im Konkurs“, sagt Global 2000-Atomexperte Reinhard Uhrig im Nachgefragt-Talk mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller.