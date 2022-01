Tierschützerin wurde zu Unrecht festgenommen

Kritik an der Schweinehaltung

Aktivisten und Aktivistinnen des VGT hatten in Schweinekostümen am Abend des 9. September gegenüber dem Design Center, in dem die ÖVP OÖ den Wahlkampfauftakt beging, Flugzettel mit Kritik an der Vollspaltenbodenpolitik in der Schweinehaltung verteilt. Im Zuge dessen war es zu Verhaftungen gekommen.