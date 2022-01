Fieber messen gehört nun zum Arbeitsalltag

Bei der Post benötigen Mitarbeiter an größeren Bürostandorten ab heute unabhängig von ihrem Impf- oder Genesen-Status einen gültigen PCR-Test. Um auf erhöhte Krankenstände in den Logistikzentren wie in Allhaming reagieren zu können, wurde eine mobile Eingreiftruppe zusammengestellt, die sofort Dienste übernehmen kann.