Verona Pooth: Fans lachen über Outfit-Panne

Preisschild-Panne auch bei J.Lo und Meghan

Ärgern muss sich Verona Pooth über diesen Fauxpas jedoch nicht, immerhin ist sie damit in allerbester Gesellschaft. Erst im Sommer sorgte Diva Jennifer Lopez für Schlagzeilen, als sie vor einer Dolce-&-Gabbana-Gala in Venedig in einem Wow-Outfit abgelichtet wurde, an dem ebenfalls das Preisschild noch befestigt war.