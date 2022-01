So geht es bei Sturm nach dem Yeboah-Deal weiter

Mitr dem Verkauf von Kelvin Yeboah an den italienischen Erstligisten FC Genua hat sich der SK Sturm eine goldene Nase verdient. Von den kolportierten 6,5 Millionen Euro dürften zwischen 4,5 und 5 Millionen auf das Konto der Schwarz-Weißen wandern. Der Abgang des Top-Stürmers - und der drohende Verlust der zweiten Stütze namens Jakob Jantscher - bringt Sturm allerdings auch puncto Offensive in eine Situation, die akuten Handlungsbedarf erfordert. Neben Jantscher ist nun mit Martin Krienzer, den man verleihen will, ein einziger nomineller (Mittel)Stürmer im Kader.