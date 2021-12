Alarm! Sturm-Star gibt‘s um einen Spottpreis

Sturm-Star Jakob Jantscher verbrachte die letzten Stunden hin zum Jahreswechsel recht entspannt im Urlaub auf der steirischen Alm - von Entspannung rund um einen möglichen Winterwechsel des Grazer Offensivkünstlers ist allerdings weit und breit keine Spur. So beherrscht „Euro-Jantschi“, mittlerweile hinter Lewandowski, Salah und Mbappé mit 29 Scorerpunkten der viertbeste Scorer Europas, auch international die Schlagzeilen. Und die Klubs, die den Namen Jantscher am Zettel haben, häufen sich: Nachdem bereits im Herbst ein potenzielles Interesse aus den USA Thema wurde, eröffnen sich dem bald 33-Jährigen auch Möglichkeiten in Deutschland: Klubs aus der zweiten, aber auch aus der ersten Bundesliga sollen sich in Stellung bringen.