Stur, aber das Herz eines majestätischen Löwens

Österreichweit gibt es nur sechs Züchter der seltenen Hunderasse. Sie zählt zu den ältesten der Welt, und es gibt Tiere in fünf verschiedenen Fellfarben, nämlich Creme, Rot, Blau, Schwarz und Zimt. Warum Ramona Grabner so in die Tiere verliebt ist, ist für sie leicht erklärt: „Sie sind so lieb und ein bisschen stur. Und sie schauen aus wie Teddybären. Chow-Chows haben einfach einen einzigartigen Charakter.“