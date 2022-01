„Vor Tests besteht die Angst, sich anzustecken!“

Christian Bischof ist AHS-Landesschulsprecher in Kärnten. Er besucht die 8. Klasse des Gymnasiums in Althofen und ist bei der Kärntner Schülerunion aktiv. Der „Krone“ schildert er im Hinblick auf den Schulstart am Montag, die aktuelle Situation sowie mitschwingende Sorgen im Schulalltag.