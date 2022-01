Jeder vierte Verschuldete ist unter 30 Jahre alt

Was sind häufige Gründe fürs Verschulden bereits in jungen Jahren?

Gesteigerter Online-Konsum ist bei jungen Leuten sicherlich ein Thema. Aber auch Lockangebote, wie Gratis-Handys mit teurem Vertrag bergen ein hohes Verschuldungsrisiko. Mit ein Grund ist aber auch, dass viele Jungwiener durch Corona arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit sind und sich ihr Einkommen dadurch verschlechtert hat. Hinzu kommt, dass es gerade der jüngeren Generation an ausreichend Finanzwissen mangelt.