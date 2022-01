ÖBB investiert 349 Millionen in Kärnten

„Eine Vielzahl von wichtigen Infrastrukturprojekten wie die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen und der barrierefreie Bahnhofsausbau ist bereits im Gange“, ergänzt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Unter anderem werde der Villacher Hauptbahnhof modernisiert, in Pörtschach eine Unterführung gebaut. Die Arbeiten am Bahnhof in Arnoldstein sowie in Mallnitz-Obervellach werden fortgesetzt. Besonders der Ausbau der Südstrecke werde forciert: „Auf der Kärntner Seite des Koralmtunnels findet sozusagen das große Finale statt. Im Lavanttal wird mit der Installation der ganzen Technik begonnen.“