Innviertler wurde mit kleiner Axt zu Lebensretter

Axt aus Kofferraum geholt

Zuvor dürfte der Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, dieser kam von der Fahrbahn ab und landete nach rund 50 Metern seitlich in der Wiese. Der Renault des 39-Jährigen dürfte sich dabei mindestens einmal überschlagen haben. „Das Auto lag auf der Beifahrerseite, und die anderen Türen waren so verbogen, dass man sie nicht öffnen konnte“, so Koch, der schnell wieder zurück zu seinem Auto lief und aus dem Kofferraum eine kleine Axt holte.