Trio nach mehreren Einbruchsdiebstählen verhaftet

Gleich mehrere Diebstähle in Wien und NÖ

In dem Auto befand sich ein Schlüssel mit einem Anhänger eines am 1. Jänner in Wien-Fünfhaus angemieteten Apartments, berichtete die Polizei weiter. Darüber hinaus wurde ein Mobiltelefon sichergestellt, das von einem Kfz-Einbruchsdiebstahl am Montag im Bezirk Mödling stammte. Eine Designer-Handtasche wurde einem Autoeinbruch in Wien-Fünfhaus zugeordnet.