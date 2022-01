So spektakulär wird Survival-MMO „The Day Before“

Nvidia hat im Zuge einer Präsentation auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas spektakuläre Spielszenen aus dem kommenden Survival-MMO „The Day Before“ gezeigt, das am 21. Juni für den PC erscheint. In „The Day Before“ kämpfen die Spieler in einer düsteren Zukunft in den USA gegen fleischfressende Zombies und müssen in den Ruinen der Zivilisation um Ressourcen und ihr Überleben kämpfen. Im Trailer konzentriert man sich auf die technischen Features auf Geforce-RTX-Grafikkarten, zu denen hoch realistische Raytracing-Lichteffekte und KI-Upscaling mittels DLSS zählen.