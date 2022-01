Grenzenloses Projekt für Radfahrer im Lavanttal

Wo derzeit gewandert wird, könnte schon bald auch das Radfahren erlaubt sein: Diese Idee verfolgen die Gemeinden Lavamünd, St. Georgen und Eibiswald in der Steiermark. So könnte eine Radfahrverbindung vom Soboth-Stausee auf die Brandlalm und weiter aufs Koglereck in Lavamünd geschaffen werden. Im Jänner werden die Gemeindechefs mit der Planung beginnen.