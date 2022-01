Heilige Drei Könige mit Weihrauch, Stern und Maske

Für die Sternsinger und ihre Begleiter gibt es dieser Tage einiges zu tun: Rund 3500 Haushalte umfasst allein die Dompfarre Eisenstadt, fünf bis sechs Gruppen sind jeden Tag unterwegs. So auch zur Familie Ismail, die 2016 nach Österreich gekommen ist und mittlerweile Asylstatus hat. In dem Wohnhaus werden die Heiligen Drei Könige herzlich willkommen geheißen, einer der drei Söhne verteilt Süßes an die Sternsinger. Sobald es möglich ist, wollen die Buben auch selbst mitgehen.